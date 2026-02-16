Lutto nel giornalismo, è morta Laura Masiello: cronista sportiva e tifosissima del Napoli

Colonna del giornalismo sportivo in forza all’ANSA, Laura Masiello si è spenta a 59 anni. Era figlia d’arte: anche il padre Nino fu storico cronista napoletano.

Laura Masiello

Si è spenta a 59 anni Laura Masiello, giornalista napoletana dell'ANSA, dove ricopriva la carica di caposervizio aggiunto della redazione sportiva. Napoletana classe 1966, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 9 maggio. Figlia di Nino Masiello, storico caporedattore dell'ufficio centrale de Il Mattino, scomparso nell'aprile 2017 ad 80 anni, fin da piccola si era appassionata allo sport e in particolare al calcio: cresciuta nell'era di Maradona e dei Mondiali di Italia '90, aveva iniziato con "il Mattino dei Giovani", poi il praticantato al Roma, sotto la guida di Antonio Sasso. Terminata nel 1993 l'esperienza al ‘Roma', era quindi approdata all'ANSA lavorando prima nella sua Napoli, poi a Potenza quindi nella sede nazionale di Roma.

Tifosissima del Napoli, e grande appassionata di teatro, aveva raccontato per l'ANSA le maggiori competizioni sportive: Serie A, Champions League, le Universiadi nella "sua" e tanti altri eventi. La scomparsa è avvenuta nella scorsa notte, a Roma dove viveva. I funerali di Laura Masiello si svolgeranno domani, martedì 17 febbraio, alle 10 nella Chiesa delle suore Betlemite di via Bernardo Cavallino, al Rione Alto. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore, soprattutto sui social, da amici e colleghi di una vita: ". Anche il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha espresso "profondo cordoglio" per la sua scomparsa avvenuta in queste ore.