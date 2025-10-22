napoli
Lutto in Irpinia: morta Liliana Palumbo, decana della ginnastica ritmica

La professoressa Liliana Palumbo, decana della ginnastica ritmica, è scomparsa a 97 anni: nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo CONI.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Lo sport irpino piange la morte di Liliana Palumbo, decana della ginnastica ritmica conosciuta in tutta la provincia avellinese. Ha continuato a insegnare fino all'ultimo, nonostante la veneranda età di 97 anni: la notizia del suo decesso ha fatto subito il giro dell'Irpinia. Nel 2004 fu anche insignita della Stella al Merito Sportivo CONI.

"Possiamo affermare, senza tema di smentite, che la professoressa Palumbo ha seguito, con notevole professionalità, centinaia di allieve che, ancora oggi, sono protagoniste, on indubbi successi, nel Mondo della Ginnastica", ha commentato Giuseppe Saviano, Delegato del Coni di Avellino, "Liliana non ha mai smesso di insegnare, sempre con grande generosità e con il sorriso sulle labbra, portatrice ideale di uno sport legato ai suoi valori tradizionali e non allo stress del risultato a tutti i costi. Non sottovalutiamo, inoltre, che la professoressa Liliana Palumbo ha presieduto, per anni, la Federazione irpina di Ginnastica ed è stata insignita della medaglia al merito sportivo dal Coni", ha ricordato ancora Saviano. Il Coni di Avellino ha anche espresso "le più sentite condoglianze alla famiglia della professoressa Palumbo per la grave perdita".

