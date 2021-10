Lutto cittadino a Pietramelara per Daniel Leone, ex portiere morto a 28 anni Si sono svolti oggi, a Pietramelara, nella provincia di Caserta, i funerali di Daniel Leone, ex portiere di Reggina e Catanzaro, deceduto a soli 28 anni a causa di un tumore. In occasione delle esequie, il sindaco di Pietramelara, Pasquale Di Fruscio, ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio.

A cura di Valerio Papadia

Oggi è il giorno del dolore a Pietramelara, piccolo centro nella provincia di Caserta, per la morte di Daniel Leone, calciatore, ex portiere di Reggina e Catanzaro, deceduto a soli 28 anni a causa di un tumore al cervello. Proprio oggi, lunedì 4 ottobre, nella cittadina del Casertano, della quale il giovane calciatore era originario, si sono svolti i funerali e, proprio oggi, a Pietramelara è stato proclamato il lutto cittadino, come disposto dal sindaco Pasquale Di Fruscio: bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali e le scuole del territorio, mentre alle ore 12.30 è stato osservato un minuto di silenzio negli uffici dell'amministrazione comunale.

Nelle motivazioni dell'ordinanza con la quale il sindaco di Pietramelara ha proclamato il lutto cittadino, si legge: "Daniel Leone, nonostante la giovane età ha dimostrato un eccezionale attaccamento alla vita avendo affrontato con esemplare dignità le avversità che ne hanno interrotto prematuramente la brillante carriera sportiva intrapresa". E ancora: "Daniel, per i valori trasmessi, è stato un autentico campione in campo, avendo giovanissimo militato in squadre di calcio professionistico, e anche fuori dal campo, per avere dato esempio di coraggio e di forza, affrontando la sua sofferenza con dignità ed infondendo speranza ai familiari e ai tanti giovani che gli stavano intorno". Il sindaco Di Fruscio ha definito poi l'ex portiere "un esempio di assoluta lealtà e correttezza nei campi di calcio, nonché un esempio di coraggio e di forza per i giovani di Pietramelara".