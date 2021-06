in foto: Raffaele Conte.

Lutto cittadino a Mondragone per la morte di Raffaele Conte, deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto a Malta. Lo ha comunicato il sindaco Virgilio Pacifico, "in segno di profondo rispetto e di partecipazione al tragico evento che la Città di Mondragone sta vivendo in questi giorni". La salma di Raffaele Conte tornerà in patria il 18 giugno, quando si celebreranno anche i funerali alle 10 del mattino, presso la Basilica Minore di Santa Maria Incaldana di Mondragone.

In occasione del lutto cittadino, scatterà il divieto "di tutte delle attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano", si legge nell'ordinanza disposta dal sindaco di Mondragone, che ha deciso anche di esporre per tutta la giornata dei funerali le bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali. Il sindaco ha anche invitato "i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali".

Secondo quanto ricostruito finora, Raffaele Conte sarebbe caduto dal tetto della fabbrica in costruzione a Malta, dove si trovava. Pare avesse improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto dal quarto piano: l'impatto con il terreno non gli ha lasciato scampo, e nonostante l'arrivo dei soccorsi Raffaele era praticamente morto sul colpo. Aperta anche un'indagine per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere dove l'uomo stava lavorando con un contratto stagionale.