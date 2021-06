Un 40enne originario di Mondragone, Raffaele Conte, è morto in un incidente in una fabbrica in costruzione a Malta, dove si trovava come lavoratore stagionale. Sposato, l'uomo lascia la moglie e tre figli; sarebbe dovuto rientrare in Italia a fine luglio, per passare qualche settimana con la famiglia.Il 40enne è caduto dal tetto, inutili i tentativi di soccorso, subito allertati dal capo cantiere. Sul decesso è stata avviata una indagine. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, 8 giugno, intorno alle 11:30, nell'area industriale di Hal Faf.

Secondo le ricostruzioni Conte, che era sull'isola da qualche settimana, era sul tetto della fabbrica in costruzione insieme ad alcuni colleghi con cui condivideva l'alloggio messo a disposizione dalla ditta per cui lavorava; per motivi che restano da accertare avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto dal quarto piano. Un volo che non gli ha lasciato scampo. I colleghi hanno chiamato i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo: l'impatto lo ha ucciso sul colpo, avrebbe battuto violentemente la testa.

La Procura locale ha aperto un fascicolo sull'incidente, affidato alla magistrata Monica Vella. Al vaglio degli inquirenti la dinamica della morte, ma soprattutto le condizioni di lavoro del cantiere: da verificare che venissero seguite tutte le norme di sicurezza. Da prime indiscrezioni è emerso che l'uomo avesse un contratto da lavoratore stagionale nonostante da tempo lavorasse per la stessa azienda, italiana, che si occupa di opere edilizie all'estero. La salma del 40enne è stata sequestrata, il rientro in Italia è previsto alla fine della prossima settimana.