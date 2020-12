È morto il noto fotografo e videomaker irpino Massimo D'Argenio, aveva 54 anni: è l'ennesima vittima del Coronavirus. D'Argenio si è spento alle prime luci di oggi, 24 dicembre, alla Vigilia di Natale, all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era stato ricoverato lo scorso 16 novembre per complicazioni insorte dopo essere risultato positivo al Sars-Cov-2: le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate, fino a richiedere, lo scorso 7 dicembre, il trasferimento in terapia intensiva, dove oggi è avvenuto purtroppo il decesso.

Collaboratore di tv e testate giornalistiche, grande tifoso dell'Avellino Calcio, che seguiva sia per lavoro che per passione, Massimo D'Argenio aveva il suo studio fotografico in via Giuseppe Nappi, al centro di Avellino, dove era molto conosciuto: sono tanti, in queste ore, i messaggi comparsi sui social network che ricordano il fotografo ed esprimono dolore per la sua prematura scomparsa.

Soltanto nella giornata di ieri, un altro lutto causato dal Coronavirus ha colpito la comunità di Avellino: ancora all'ospedale Moscati si è spento il dottor Leonardo Nargi, 71 anni, ennesima vittima del virus tra il personale sanitario in Campania. Noto ginecologo, il dottor Nargi lavorava nella clinica Malzoni di Avellino, nella quale aveva fatto nascere tantissimi bambini nel corso della sua lunga carriera. La stessa clinica Malzoni, all'inizio del mese di dicembre, ha subito un'altra grave perdita a causa della Covid-19: il dottor Sergio Pascale, 69 anni, primario del reparto di Rianimazione della nota struttura sanitaria irpina, deceduto anche lui al Moscati.