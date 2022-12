Lutto a Napoli per Tommy e Giacomo, i due pescatori morti in un incidente in barca in Sardegna Erano di origini del Napoletano Tommy Di Chello e Giacomo Botte, i due pescatori morti ieri, lunedì 6 novembre, nelle acque della Maddalena.

A cura di Valerio Papadia

Giacomo Botte e Tommy Di Chello

Napoli in lutto per la morte di Tommy Di Chello e Giacomo Botte, i due pescatori deceduti ieri, lunedì 6 dicembre, in seguito a un incidente in barca nelle acqua de La Maddalena, in Sardegna: entrambi, infatti, erano di origini partenopee. Tommy Di Chello, 38 anni, era originario della provincia di Napoli, ma da anni viveva a Golfo Aranci, nella provincia di Sassari: era proprietario di una impresa di giardinaggio ed era molto conosciuto nella zona Nord-orientale della Sardegna. Giacomo Botte era invece originario proprio di Napoli. Entrambi grandi appassionati di pesca sportiva, stavano rientrando da una battuta quando si è verificato l'incidente.

Nell'incidente rimaste ferite altre due persone

Il grave incidente in barca nel quale hanno perso la vita Di Chello e Botte si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre, nello specchio d'acqua antistante l'Isola della Bisce, tra La Maddalena e Caprera. Le due vittime, insieme ad altri due amici, erano partiti a bordo di un motoscafo Fisherman da Cannigione; di ritorno in porto, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, l'imbarcazione è stata sbalzata sugli scogli. Di Chello e Botte sono stati sbalzati e sono morti sul colpo; gli altri due sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Sassari.

Sulla morte di Botte e Di Chello aperta una inchiesta

Le indagini sull'incidente e sulla morte dei due pescatori sono affidate alla Guardia Costiera de La Maddalena, che hanno svolto tutte le indagini del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda, la Procura di Tempio Pausania ha aperto una inchiesta.