Lutto a Napoli per la morte del giornalista Massimo Milone: domani i funerali Domani i funerali di Massimo Milone, il giornalista napoletano vaticanista della Rai. Il cordoglio del mondo politico, da Manfredi a De Luca.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Massimo Milone

Si terranno domani, mercoledì 10 maggio, i funerali di Massimo Milone, giornalista napoletano e volto noto della Rai nel suo ruolo di vaticanista, morto oggi all'età di 67 anni. La cerimonia si terrà alle 11 nella Chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli. Anche le istituzioni di Napoli e della Campania lo hanno voluto ricordare: Massimo Milone era un nome molto conosciuto nell'ambiente giornalistico, così come era stato il fratello Marcello, scomparso un anno fa, anche lui giornalista e già responsabile ufficio stampa della Regione Campania.

"Una grave perdita per Napoli e per tutto il giornalismo italiano", ha commentato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, "Massimo Milone era uno straordinario professionista di grande sensibilità. A lui va la gratitudine e il ricordo della città". Anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto ricordarlo:

Siamo addolorati per l’improvvisa scomparsa del giornalista Massimo Milone, uno dei vaticanisti italiani più apprezzati e stimati. Già caporedattore del Tgr Campania, fino pochi mesi fa, è stato direttore di Rai Vaticano. Profondo conoscitore della Santa Sede, attento e autorevole osservatore di Papa Francesco, che ha seguito e di cui ha raccontato molti dei suoi più importanti viaggi nel corso del Pontificato. Era uno dei punti di riferimento dell’informazione cattolica, aperto al dialogo e al confronto con mondi e culture differenti. È davvero una grave perdita per il giornalismo italiano e per la città di Napoli. Le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari, alla famiglia e quanti gli volevano bene.

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha ricordato a sua volta Massimo Milone come "un esempio di grande professionalità e di stile istituzionale. È stato un fondamentale punto di riferimento per la città per quanto ha fatto dirigendo prima la TGR poi Rai Vaticano". Anche Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, ha espresso il proprio cordoglio: "La scomparsa di Massimo Milone è una grave perdita non solo per il giornalismo, ma per Napoli e la Campania. Se ne va un grande napoletano che ha saputo raccontare la realtà dei nostri territori sempre con puntualità ed altissima professionalità. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia".