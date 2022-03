Lutto nel giornalismo napoletano, morto Marcello Milone: aveva 62 anni Morto a 62 anni Marcello Milone, storico giornalista dell’ufficio stampa della Regione Campania. I funerali domani 19 marzo alle 10.30 nella chiesa Santissima Trinità di via Tasso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Marcello Milone.

Lutto nel mondo del giornalismo napoletano: è morto all'età di 62 anni Marcello Milone, storico giornalista dell'ufficio stampa della Regione Campania. Si era ammalato qualche mese fa, e nelle scorse ore la notizia del suo decesso ha iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori. Classe 1960, aveva compiuto 62 anni lo scorso 9 marzo. Grande amante dello sport e giocatore di tennis dilettante, Marcello Milano era il fratello di Massimo, altro grande nome del giornalismo napoletano ed attuale responsabile di Rai Vaticano. I funerali si terranno domani, sabato 19 marzo, alle 10.30 nella chiesa della Santissima Trinità, in via Torquato Tasso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio appena la notizia della sua scomparsa è diventata di pubblico dominio, che si mescolano a quelli di pochi giorni fa di auguri per i suoi 62 anni appena compiuti. Lo scorso anno aveva anche promosso un “Comitato Promotore per l'adattamento e il contrasto al cambiamento climatico”, per sensibilizzare proprio sul tema dei cambiamenti climatici e della salute del pianeta, assieme al collega Marco Merola. E proprio Merola questa mattina ha voluto ricordarlo con un post sui social:

Uno scherzo così brutto non me lo sarei mai aspettato da te Marcello Milone . Sei stato un amico ed un collega di valore, galantuomo e filosofo della vita, nonostante le difficoltà che hai dovuto affrontare. Ci rivediamo dall'altra parte, ovunque sia.

Ma in tantissimi hanno fatto lo stesso, ricordando eventi e condividendo foto con Marcello Milone, sempre sorridente e affettuoso con tutti. Ai funerali, previsti per domani in via Tasso, previsti tanti amici e colleghi che gli sono stati accanto in questi anni.