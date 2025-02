Lupi in pieno centro abitato nel Salernitano, il sindaco: “Indagini in corso, massima prudenza” Accade a Sant’Arsenio, nella provincia di Salerno: la presenza dei lupi è stata immortalata anche dalle telecamere comunali. Il sindaco ha raccomandato prudenza alla cittadinanza. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

Un fenomeno singolare quello che si è verificato a Sant'Arsenio, nella provincia di Salerno: alcuni lupi sono stati avvistati in pieno centro abitato, in particolare nella zona di via Cannavali, ripresi anche dalle telecamere di sorveglianza posizionate dall'amministrazione comunale. È stato proprio il sindaco, Donato Pica, a comunicare alla cittadinanza l'avvistamento dei lupi, raccomandando prudenza pur non essendoci, al momento, motivi di allarmismo.

"Gli avvistamenti, avvenuti durante le ore notturne (tra le 2,00 e le 5,00 di notte), sono stati registrati anche dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza comunale di Sant’Arsenio. Sebbene non vi siano motivi di particolare allarmismo, si raccomanda comunque la massima prudenza, in quanto è necessario verificare se si tratti di un fenomeno isolato o di una situazione ricorrente. Si invita pertanto tutta la cittadinanza a prestare attenzione, in particolare durante le ore notturne, quando si cammina a piedi o si praticano attività di corsa, footing e similari" si legge in una nota del sindaco.

"La situazione è stata prontamente segnalata – si legge ancora nella nota – dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sant'Arsenio, Andrea Santoro, ai Carabinieri Forestali e all'ASL Veterinaria affinché ciascuna autorità si attivi, per quanto di propria competenza, al fine di monitorare il fenomeno e garantire l'incolumità dei residenti, nonché quella degli esemplari di fauna selvatica".