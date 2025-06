video suggerito

Luoghi del Cuore Fai, la classifica dei più votati in Campania Annunciati i vincitori della dodicesima edizione dell'annuale censimento FAI per la tutela e la valorizzazione del patrimonio italiano. La classifica campana.

A cura di Vincenzo Cimmino

La Valle dei Mulini a Gragnano (foto Giovanni Formosa – FAI)

La Valle dei mulini di Gragnano, la chiesa di San Giorgio a Salerno e la scuola militare della Nunziatella con la sua chiesa a Napoli: sono questi i tre siti della Campania più votati dagli internauti che hanno partecipato al dodicesimo censimento de "I luoghi del cuore", promosso dal Fai – Fondo per l'ambiente italiano insieme a Intesa Sanpaolo. Anche quest'anno gli italiani hanno avuto la possibilità di scegliere i propri posti preferiti della Penisola. Per l'ultima edizione sono stati superati, a livello nazionale, i 2 milioni di voti espressi. Si confermano così la grande partecipazione e il grande interesse dei cittadini all'iniziativa.

Ai più votati 700mila euro per i restauri

La quale, però, non è soltanto fine a sé stessa. La graduatoria vuole essere anche un promemoria per tutelare quelle bellezze spesso dimenticate e in attesa di recupero. Per farlo vengono messi a disposizione dei contributi per sostenere i progetti di restauro e valorizzazione culturale dei diversi luoghi. Quest'anno la cifra disponibile è di 700mila euro, 300mila euro in più rispetto alle precedenti edizioni. A raccogliere più fondi sono i primi tre luoghi nella classifica generale, Nostra signora delle grazie a Nizza Monferrato (72.050 voti), Fontana antica di Gallipoli (62.967) e la Chiesa di San Giorgio nel Borgo di Tellaro (47.012), che avranno rispettivamente 70mila, 60mila e 50mila euro.

In Campania al primo posto la Valle dei Mulini

Tornando in Campania, si posiziona al primo posto della classifica regionale de "I Luoghi del cuore" l'area naturale della Valle dei mulini di Gragnano. Il sito nel Napoletano, 10° a livello nazionale, guida i quelli campani con 24.839 voti. È seconda, 15esima a livello nazionale, la chiesa di San Giorgio a Salerno, che ha raccolto 20.606 voti totali. Chiude il podio la scuola militare e chiesa della Nunziatella di Napoli, al 25° posto nazionale, con 17.173 voti complessivi. Segue la chiesa di Santa Maria Jacobi di Nola, nel Napoletano, 27esima a livello nazionale, con 16.224 voti. È quinta la statua di Mariano Abignente a Sarno, nel Salernitano, 47esima a livello nazionale, con 8.911 voti.

Al sesto posto si trova l'area archeologica dell'ex convitto Vittorio Emanuele III a Pozzuoli, Napoli, 54esima a livello nazionale, con 7.711 voti totali. Segue al settimo posto l'eremo di Santa Maria di Pietraspaccata e bosco della salandra a Marano, Napoli, 56° a livello nazionale, con 7.580 voti complessivi. Si posiziona all'ottavo posto l'abbazia cistercense di Santa Maria di Realvalle a Scafati, Salerno, 116esima a livello nazionale, con 4.680 voti. Al nono posto, 118° nazionale, si trova il Quartier generale marina – base navale di Napoli, con 4.638 voti. Chiude la classifica dei primi 10 l'antico frantoio in pietra all'interno di Palazzo Cusani, a Solopaca, Benevento, 119° posto nazionale, con 4.605 voti.