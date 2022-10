Lungomare a Napoli con marciapiedi larghi, appalto aggiudicato: un anno di lavori, ma c’è un ricorso L’appalto da 13 milioni affidato alla Cogepa spa, la stessa ditta che ha completato via Marina, subentrando al precedente consorzio. Ma per avviare il cantiere bisogna aspettare l’esito del ricorso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aggiudicati i lavori per rifare il Lungomare di via Partenope a Napoli con i marciapiedi larghi sul lato di hotel e ristoranti. Il Comune ha affidato l'appalto in via temporanea alla ditta CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A., per un importo di 8,7 milioni di euro circa, sui 13,2 milioni previsti (dei quali 10,4 milioni di lavori e 2,7 milioni di somme a disposizione). Si tratta di un colosso del settore edilizio, che si è già occupato dell'ultimazione dei lavori su via Marina, negli scorsi anni, dove è subentrata al consorzio precedente. I lavori di ripavimentazione con la pietra lavica etnea e quella pugliese dureranno meno di un anno. Tutto pronto per partire allora? Non ancora, perché un'altra delle ditte concorrenti ha fatto ricorso e bisognerà aspettare la decisione dei giudici prima di avviare il cantiere. Per Massimo Sannino (Filca Cisl): "Positivo che si parta con nuovi cantieri, ora subito i lavori".

Il restyling di via Partenope: aggiudicato l'appalto

La CO.GE.PA., una delle aziende leader del settore edile campano, si è aggiudicata l'appalto del Comune, battendo altri 13 concorrenti e totalizzando un punteggio complessivo di 90,982 punti (tra offerta tecnica che prevedeva un massimo di 80 punti, quella tempo 5 punti e quella economica di 15 punti), con un ribasso del 24,789%. Al secondo posto il costituendo R.T.I. BOMAR S.r.l. – RIFER Costruzioni Generali S.r.l. Il progetto prevede la "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio – componente Mobilità lenta". Il progetto esecutivo redatto dal R.T.P. Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria-TECNO IN S.p.A. è stato validato il 26 maggio 2021.

Sannino (Filca Cisl): "Ora subito i lavori"

"È un’opera che attendiamo da tantissimo tempo – commenta Massimo Sannino, segretario della Filca Cisl Napoli Campania – Ci auguriamo che parta presto e che dia la possibilità di riscatto al territorio e a tanti lavoratori che saranno impegnati. È un appello che faccio all’istituzioni per risolvere qualsiasi problema e per mettere in campo da subito il cantiere".

I lavori dopo l'esito del ricorso al Tar Campania

Lo scorso maggio sono arrivate le 14 offerte, che il Comune ha valutato, prima di definire la graduatoria. Il 15 settembre scorso è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria del bando. Adesso bisognerà aspettare i tempi del Tar, il tribunale amministrativo della Campania, sul ricorso, che non dovrebbero essere lunghi. I lavori, quindi, potrebbero partire già entro la fine dell'anno o all'inizio del 2023, per concludersi in meno di un anno. Lavori più semplici in questo caso, rispetto alla ripavimentazione di via Marina, in quanto si presume che il Lungomare sia meno trafficato.

Il progetto prevede di ripavimentare via Partenope e via Nazario Sauro con i basoli di pietra lavica etnea e di Trani, in Puglia, al posto dell'attuale asfalto. Saranno allargati poi i marciapiedi sul lato dei ristoranti e degli hotel. Gli ingressi degli alberghi del Lungomare di Napoli come quelli di Dubai, con ampie aree esterne per accogliere i clienti che arrivano in taxi, limousine o in navetta e isole con le aiuole spartitraffico in pietra lavica, al posto delle attuali fioriere, come avviene nei grandi alberghi dei paradisi tropicali e delle capitali del turismo internazionale. Resteranno due corsie per le auto, anche se ristrette rispetto a quelle attuali, e una corsia per la pista ciclabile.