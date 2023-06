Lunedì 3 luglio i funerali di Frederick, il 43enne massacrato di botte a Pomigliano Si terranno lunedì 3 luglio i funerali di Frederick Akwasi Adofo, il 43enne massacrato di botte a Pomigliano d’Arco. Funerali e sepoltura saranno interamente a carico del Comune. Indagati due sedicenni: contestato l’omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Frederick Akwasi Adofo

I funerali di Frederick Akwasi Adofo, il 43enne massacrato di botte a Pomigliano d'Arco, si terranno lunedì 3 luglio. Corteo funebre che partirà dal Municipio per arrivare alla chiesa di San Francesco, dove si svolgerà il rito cristiano e, successivamente, si sposterà in via Imbriani. Dopo i funerali, la salma del 43enne sarà sepolta nel cimitero comunale di Pomigliano: funerali e sepoltura, come già annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Lello russo, saranno a totale carico del Comune.

Per questo barbaro omicidio sono indagati due sedicenni, accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà. I carabinieri sarebbero arrivati a loro attraverso le analisi di alcuni video delle telecamere di sicurezza di un negozio in zona. Dall'esito dell'autopsia svolta nei giorni scorsi nel Policlinico Nuovo di Napoli, sarebbe emerso che il decesso del ghanese, che viveva su una panchina all'esterno del supermercato e dove era conosciuto da tutti, sarebbe sopraggiunto a seguito di un evento traumatico. Dopo la sua morte, in tanti ogni giorno stanno portando fiori e candele dove Frederick è stato ucciso, massacrato di botte senza un apparente motivo: anche per questo gli inquirenti seguono l'ipotesi di reato dell'omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà nei confronti dei due sedicenni, attualmente reclusi in un istituto minorile. Sabato 1° luglio alle ore 9, invece, presso il Parco delle Acque di Pomigliano d'Arco si svolgerà una raccolta in memoria di Frederick a cura di Plastic Free ODV Onlus, associazione di volontariato impegnata in tutta Italia in progetti di clean up.