Luis Sal prova i piatti tipici di Napoli, intorno a lui la città in festa per lo scudetto: il video è virale Il famosissimo youtuber bolognese ha assaggiato i piatti tipici di Napoli mentre in città imperversava la festa scudetto: il video è sulla falsariga di quello realizzato da Luis a Parigi durante le proteste per le pensioni.

A cura di Valerio Papadia

Uno screenshot dal video di Luis Sal

Luis Sal non ha bisogno di presentazioni: bolognese, nonostante abbia soltanto 25 anni è uno degli youtuber più famosi e seguiti in Italia, con quasi due milioni di iscritti al suo canale, aperto ormai nel lontano 2009, quando era poco più che un bambino. Nonostante la sua fama, però, da qualche settimana non si fa che parlare di lui grazie al video realizzato a Parigi: Luis prova i migliori croissant della capitale francese mentre intorno a lui imperversano le proteste per le pensioni. Visto il successo del video, sulla sua falsariga, Luis ha voluto realizzarne uno anche a Napoli: nell'ultimo video pubblicato sul canale, intitolato "What to eat in Naples", lo youtuber bolognese assaggia i piatti tipici partenopei mentre, intorno a lui, la città è in festa per il terzo scudetto appena vinto dal Napoli.

Nel video, analogamente a quanto fatto a Parigi, Luis parla in inglese e, guardando dritto nella telecamera mentre passeggia per le strade della città, racconta le pietanze che si appresta a mangiare. E allora, tra una sfogliatella riccia e una frittatina da Di Matteo, tra una pizza da Michele e una pasta e patate da Nennella, Luis passeggia per le strade del centro di Napoli mentre intorno a lui imperversa la festa: quasi tutto il video è contraddistinto dai rumori delle trombette e dalle urla di giubilo dei tifosi, mentre lo youtuber deve farsi largo tra una fiumana di persone, tra bandiere costantemente sventolate e tra la coltre di fumogeni azzurri.

Inutile dire che, in pochissimo tempo (nel momento in cui è stato scritto questo articolo, il video è stato pubblicato da 17 ore, ndr) il video ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazione ed è al numero tre tra le tendenze di YouTube Italia.