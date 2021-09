Luigi Cesaro, disposti gli arresti domiciliari. Ma serve l’ok del Senato

Il gip di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per il senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, a cui gli inquirenti contestano il reato di concorso esterno in associazione camorristica. La richiesta della misura cautelare dovrà ora essere sottoposta al Senato per ricevere eventuale approvazione.