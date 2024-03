“Luciano De Crescenzo? È mio zio”: la balla di Rita De Crescenzo a Figli di Mouse Rita De Crescenzo ridendo lo spaccia per suo zio. Ma non sa nemmeno chi sia Luciano De Crescenzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Probabilmente lui, il professor Bellavista, avrebbe sorriso sornione e avrebbe invitato ad ascoltarlo parlare del borgo di Santa Lucia, dove in effetti entrambi sono nati. Anche se li accomuna un luogo fisico di Napoli, tra Luciano De Crescenzo, l'indimenticabile e poliedrico intellettuale, scrittore, regista, attore e Rita De Crescenzo, epifenomeno dei social media, in particolare TikTok, donna dalla storia travagliata ma oggi per molti simbolo della «Napoli trash» non vi è nessun vincolo di parentela.

La precisazione è d'obbligo dopo la puntata del reality show "Casa dei Figli di mouse" , Grande fratello dei tiktoker napoletani. Cosa è accaduto? Durante una fase cruciale dello show in onda su Youtube e rilanciato dai vari account social dei protagonisti, la voce fuori campo di Flavio Sly, ha chiesto all'ex ormeggiatrice di Mergellina, oggi influencer sul social cinese, se sapesse dell'esistenza di Luciano De Crescenzo. «È mio zio!» risponde subito Rita. Ma in realtà non sa nemmeno chi sia: «Ma il cantante?», dice, evidentemente riferendosi a Eduardo De Crescenzo, musicista e interprete di successo. «No? Allora è il poeta», ribatte. E nemmeno conosce il suo film più noto, "Così parlò Bellavista" di cui pochi giorni fa sono stati celebrati i quarant'anni con una grande festa al Cinema Posillipo.

E ovviamente sui social migliaia di commenti: «Luciano è la vera Napoli, non tu»; «Mille Luciano De Crescenzo per contrastare gente come te» e così via: la nuova polemica trash è servita.