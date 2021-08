Luca e Fabio, 18 anni, scomparsi da due giorni nel cuore di Napoli e ritrovati in Calabria Dei due amici, Luca Passaro e Fabio Giordano, entrambi originari del Rione Sanità, nel cuore di Napoli, si erano perse le tracce nella tarda serata di domenica. Anche “Chi l’ha visto?” si è occupato della scomparsa dei due ragazzi, pubblicando una scheda informativa su Fabio. Dopo due giorni di apprensione, sono stati ritrovati dai carabinieri a Paola, in Calabria.

Ore di apprensione nel cuore di Napoli, precisamente al Rione Sanità, per le sorti di Luca Passaro e Fabio Giordano, amici 18enni, di cui non si hanno avuto notizie per due giorni: i due giovani, infatti, erano scomparsi nella serata di domenica 8 agosto. La vicenda, però, ha un lieto fine: i due 18enne sono stati ritrovati dai carabinieri in Calabria, precisamente a Paola. Entrambi sono in buone condizioni di salute, mentre i motivi di quello che risulta, evidentemente, un allontanamento volontario, non sono chiari.

Le tracce dei due amici si erano perse prima della mezzanotte di domenica, quando erano stati avvistati ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, in sella a uno scooter: poi, più nulla. Alle rispettive famiglie avevano detto che avrebbero trascorso la serata con degli amici, ma non hanno fatto ritorno a casa: al mattino, preoccupati, i parenti hanno denunciato la scomparsa via social: "Chiunque li abbia visti ci contatti. Luca aveva una maglietta nera con scritta bianca Palm Angels e jeans scuro colore nero" si legge in uno dei post pubblicati sui social, con le foto dei due ragazzi.

Della scomparsa dei due 18enne si sta occupando anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che sul proprio sito ha pubblicato una scheda informativa su Fabio Giordano. Il ragazzo, come si legge, ha capelli biondi e occhi azzurri: al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera con un disegno rosa, pantaloni neri e bianchi e delle scarpe nere con inserti bianchi; sul collo ha un tatuaggio con due ali d'angelo, mentre sul braccio destro ha un altro tatuaggio con la scritta "Family".

"Fabio, 18 anni, in cerca di lavoro, vive con la famiglia a Napoli. Domenica 8 agosto, dopo aver detto alla mamma che avrebbe trascorso una serata con gli amici, non ha fatto più rientro a casa. Il suo cellulare risulta irraggiungibile. Potrebbe trovarsi con un suo amico, Luca, anche lui scomparso da quella sera" si legge sul sito di "Chi l'ha visto?".