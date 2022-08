Lsu pagati senza lavorare, indagati 33 dipendenti comunali a Casal di Principe Truffa sugli Lsu a Casal di Principe (Caserta), pagati per non lavorare. Indagati 33 dipendenti del Comune, sequestro da 168mila euro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Uno degli indagati, ufficialmente in malattia e con tanto di certificato, andava a lavorare in un bar di Casal di Principe, mentre un altro, nonostante già fosse in pensione, continuava a lavorare presso gli uffici comunali e riceveva il rispettivo compenso. Sono due dei casi che sono emersi dalle indagini dei carabinieri sulla gestione degli Lsu da parte dell'Amministrazione del Casertano, inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 33 dipendenti comunali.

Perno dell'inchiesta, la gestione dei Lavoratori Socialmente Utili da parte di alcuni dipendenti dell'Amministrazione Comunale, ai quali vengono contestate responsabilità di anomalie nella programmazione e registrazione del servizio e nelle illecite retribuzioni. Secondo quanto accertato dagli inquirenti non esisteva un sistema di monitoraggio e non c'erano verifiche né sulle prestazioni svolte né sull'effettiva presenza dei lavoratori, che venivano impiegati senza la prevista pianificazione delle attività; inoltre, erano gli stessi Lsu a comunicare ai propri referenti il numero delle ore effettuato, ricevendo compensi per prestazioni che, in realtà, non erano state mai svolte.

Questa mattina sono scattate le perquisizioni domiciliari nei confronti degli indagati, in esecuzione di un decreto emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, per dare esecuzione a un sequestro preventivo per una somma complessiva di 168mila euro; il provvedimento è stato affidato ai carabinieri della Sezione Operativa di Casal di Principe. I reati contestati agli indagati sono, a vario titolo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false attestazioni per dipendenti delle amministrazioni pubbliche e abuso di ufficio.