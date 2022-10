L’Ospedale del Mare di Napoli col fotovoltaico risparmia 230mila euro in bolletta all’anno L’impianto fotovoltaico installato all’ospedale del Mare di Napoli permette di risparmiare 230mila euro l’anno. Verdoliva: “Ulteriore tassello di una struttura assolutamente green”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un risparmio energetico di circa 230mila euro l'anno per l'Ospedale del Mare di Napoli, grazie all'installazione dei pannelli fotovoltaici. Lo ha spiegato il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. Risparmio che è stato possibile grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico di 3.700 metri quadrati, capaci di produrre circa 825.000 KWh all'anno ed entrato in funzione ormai da aprile. Un notevole risparmio per le casse della sanità pubblica, alle prese in questo periodo anche con l'enorme aumento delle bollette, che qualche giorno fa aveva sottolineato anche il direttore generale del Cardarelli, Antonio D'Amore, parlando di una maxi-bolletta da 11,5 milioni di euro.

Il solo sistema di cogenerazione installato all'Ospedale del Mare produce circa 3,5 MW all'ora, pari ad un terzo del fabbisogno per un totale di 22.500 MW annui complessivi, spiega in una nota la direzione generale: pari a 1.700 contatori di utenza domestica. Ma l'intero impianto, assieme alle facciate ventilate ed infissi in alluminio anodizzato a taglio termico con vetri camera ad elevate prestazioni e così via, permettono alla struttura una notevole produzione di energia ed un risparmio non di poco conto pari a quasi 230mila euro l'anno. "Questo nuovo impianto fotovoltaico è un ulteriore tassello che si aggiunge ad una struttura assolutamente green", ha spiegato in una nota Ciro Verdoliva. Impianto che aiuta anche a fronteggiare l'inquinamento, visto che vengono ridotto le emissioni di anidride carbonica in atmosfera prodotta dagli impianti tradizionali e pari a 365 tonnellate ogni anno. "Se stimiamo una vita media dell'impianto fotovoltaico di 25 anni riusciremo a ridurre ancora la Co2 emessa in atmosfera di altre 9.100 tonnellate", ha commentato ancora il direttore generale Circo Verdoliva. E non è escluso che in futuro possa essere ulteriormente ampliato o installato anche in altri ospedali di Napoli.