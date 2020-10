L'ospedale Cotugno di Napoli ha esaurito la disponibilità di posti letto dedicati ai pazienti positivi Covid-19: sono al momento tutti occupati. In totale l'ospedale napoletano ospita 130 pazienti, dei quali 16 in Subintensiva e 8 in Terapia Intensiva (di questi 4 sono intubati). Nella giornata di ieri era stato già convertito un reparto dell'ospedale, in modo da avere più posti letto a disposizione per i ricoveri di persone affette da coronavirus, ma anche quegli spazi sono stati occupati nella stessa serata.

Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda dei Colli (che comprende anche il Cotugno), ha spiegato che i nuovi ricoverati "sono persone che presentano una patologia conclamata da Covid-19, per quanto la percentuale maggiore di contagiati è asintomatica". "Siamo pronti a una ulteriore programmazione per convertire altri reparti – ha aggiunto – la rete ospedaliera regionale può reggere". Il direttore generale ha lanciato un appello, invitando le persone ad "essere responsabili" e a "rispettare le ordinanze". "Il personale sanitario è in trincea da febbraio, è stanco e continua a dare il massimo – ha sottolineato Di Mauro – le persone abbiamo senso di responsabilità".

Il numero dei ricoverati nei Covid Center di Napoli

Tutti occupati anche i posti letto del Covid Center del Loreto Mare (di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro), che ne conta 40 in degenza ordinaria e 10 di Terapia Intensiva. Nel Covid Center dell'Ospedale del Mare, infine, ci sono 24 ricoverati in degenza ordinaria, 3 in terapia Subintensiva (+1 rispetto a ieri, con un totale di 6 posti letto) e 1 in Terapia Intensiva (ieri i pazienti erano 2, al fronte di un totale di 6 posti letto).