L'organigramma dei clan Contini, Licciardi e Mallardo: i boss, le articolazioni e le alleanze Nell'ordinanza contro il clan Contini i magistrati ricostruiscono la composizione dell'Alleanza di Secondigliano: vertici, fazioni sul territorio e legami.

A cura di Nico Falco

Edoardo Contini, Francesco Mallardo e Maria Licciardi

I clan principali, i rapporti nell'Alleanza di Secondigliano, tutti i sottogruppi sparsi per la città di Napoli, anche le alleanze con le altre cosche di camorra cittadine: organigrammi completi dei clan Contini, Mallardo e Licciardi, quelli tracciati dagli inquirenti nell'ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi, 20 giugno, dalla Polizia di Stato contro una fazione scissionista che puntava a controllare l'illecito a Casoria e in particolare in località Cittadella. Nel provvedimento i magistrati indicano tutte le articolazioni dei clan fondato da Edoardo Contini, Francesco Mallardo e Gennaro Licciardi, fornendo uno schema delle infiltrazioni che si estendono praticamente su tutto il territorio cittadino.

Il clan Contini, i vertici e i sottogruppi

A capo del clan, scrivono gli inquirenti, ci sono Edoardo Contini e Patrizio Bosti e, a partire dal 2014, Francesco Mallardo, "come co-dirigente del clan". Ai vertici, invece, vengono indicati i principali affiliati, individuati come promotori e referenti territoriali: Rita Aieta ed Ettore Bosti (moglie e figlio di Patrizio Bosti), Ciro Di Carluccio, Giuseppe Amendola, Salvatore Botta, Antonio Aieta, Vincenzo Tolomelli, Nicola Rullo, Antonio Muscerino e Alfredo De Feo.

Oltre al "direttivo", gli inquirenti indicano i vari referenti territoriali a cui fanno capo le articolazioni presenti sul territorio. Si legge nell'ordinanza:

gruppo del Vasto-Arenaccia, diretto da Nicola Rullo e da Muscerino Antonio

gruppo del Borgo Sant'Ant0nio Abate, diretto da Gaetano Ammendola e Vincenzo Tolomelli

gruppo del Rione Amicizia, diretto da Salvatore Botta

gruppo di "San Giovanniello", diretto da Antonio Aieta e Alfredo De Feo

gruppo della "Stadera-Poggioreale", diretto originariamente da Paolo Di Mauro (alias Paoluccio l'infermiere, deceduto nel 2018. Dalla scissione di questo gruppo è nato il gruppo della "Cittadella", che fa capo all'Alleanza di Secondigliano, quindi ai Contini, ai Licciardi e ai Mallardo.

Il clan Licciardi, i vertici e i sottogruppi

Gli inquirenti tracciano inoltre l'organigramma del gruppo Licciardi, strettamente legato ai Contini. Come fondatore viene indicato Gennaro Licciardi (deceduto), mentre ai vertici ci sarebbero i fratelli Pietro e Vincenzo, entrambi detenuti, la sorella Maria Licciardi e il marito di quest'ultima, Antonio Teghemiè.

In merito ai sottogruppi e alle articolazioni del territorio, anche in questo caso gli inquirenti tracciano uno schema che comprende le numerose fazioni attraverso le quali i Licciardi mantengono il controllo degli affari illeciti sul territorio. Riporta l'ordinanza:

gruppo della Masseria Cardone, diretto da Renato Esposito

gruppo del rione Don Guanella, diretto da Antonio Bruno

gruppo del Rione Berlingieri, diretto da Luigi Carella

gruppo del Vasto, diretto da Gennaro Cirelli e Giovanni Varriale

Il clan Mallardo, i vertici e i sottogruppi

Come promotori e capi del clan Mallardo di Giugliano gli inquirenti individuano Francesco Mallardo, che l'avrebbe fondato "congiuntamente al fratello Giuseppe Mallardo", mentre tra i reggenti, nel corso del tempo, vengono indicati Giuseppe Dell'Aquila, Feliciano Mallardo, Francesco Napolitano, Raffaele Mallardo, Giuliano Amicone, Biagio Micillo, Domenico Pirozzi e Patrizio Picardi.

Al clan, scrivono gli inquirenti, "partecipano numerosissimi altri affiliati suddivisi in plurime articolazioni operanti nel territorio di Giugliano in Campania e zone limitrofe". Ecco lo schema tracciato nell'ordinanza:

zona Selcione, capeggiato da Giuseppe Dell'Aquila e diretto da Patrizio Picardi e Domenico Pirozzi

gruppo della zona San Nicola, capeggiato da Feliciano Mallardo e diretto da Francesco Napolitano e da Giuliano Amicone

gruppo dell'area Cumana, capeggiato da Raffaele Mallardo

gruppo della zona di Varcaturo – Lago Patria, capeggiato da Vincenzo D'Alterio e Giuseppe Ciccarelli

I clan di camorra dell'Alleanza di Secondigliano

Oltre al cartello principale, composto dai Contini, dai Mallardo e dai Licciardi, gli inquirenti indicano i clan che agiscono nella sfera d'influenza e di controllo dell'Alleanza di Secondigliano. Lo schema:

Cesarano, nel Rione Kennedy di Secondigliano

Grimaldi, San Pietro a Patierno (precedentemente i Sacco-Bocchetti)

Caiazzo-Alfano, nei quartieri del Vomero e dell'Arenella

Panzuto-Frizziero, nella zona di Chiaia-Mergellina

Calone, nel quartiere Posillipo

Vastarella, nel rione Sanità

I clan legati all'Alleanza di Secondigliano

Gli inquirenti tracciano i legami consolidati tra il gruppo originario dell'Alleanza di Secondigliano e gli altri clan autonomi attivi nella città di Napoli:

Lo Russo, a Miano, Piscinola e Chiaiano

Di Lauro, a Secondigliano

Sautto-Ciccarelli, a Caivano

Moccia, ad Afragola

Casalesi, nel territorio del Casertano

In ultimo, nell'ordinanza vengono elencate le consorterie criminali che non risultano alleate ma che comunque hanno rapporti "di cooperazione o di collegamento a fini criminosi"; tra queste vengono indicate gli Amato-Pagano (Secondigliano, Melito e Arzano) e i Nuvoletta-Polverino (Marano di Napoli).