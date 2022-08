Lorenzo Pio, promessa del calcio, muore a 18 anni dopo un incidente stradale, lutto in Cilento Il ragazzo era rimasto vittima di un incidente il 4 luglio scorso ed era ricoverato a Sapri, ma non ce l’ha fatta. Il cordoglio del sindaco di Policastro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto in Cilento per la morte di Lorenzo Pio Coronato, giovane promessa del calcio, vittima a 18 anni di un violento incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorsi a Policastro, in provincia di Salerno. Il giovane era a bordo di uno scooter 125, quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto Ford Focus che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato molto violento e il ragazzo ha riportato delle lesioni gravi. Immediati i soccorsi, con l'intervento dell'ambulanza del 118 e delle forze dell'ordine. Lorenzo è stato quindi trasportato all'Ospedale di Sapri, dove è rimasto ricoverato fino a ieri, quando il suo cuore ha smesso di battere.

Lutto a Policastro, il sindaco: "Distrutti dal dolore"

Distrutta dal dolore la famiglia e la comunità cilentana, dove Lorenzo Pio era amato e stimato da tutti. Il ragazzo a settembre avrebbe dovuto frequentare l’ultimo anno dell’indirizzo turistico dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Sapri. Tantissime persone avevano pregato per la sua salvezza in questo mese. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Il sindaco di Policastro Bussentino, Giovanni Fortunato, ha voluto dedicare un ricordo in omaggio del giovane “tutta la comunità di Santa Marina-Policastro – ha scritto il primo cittadino in un post su Facebook – si stringe attorno alla famiglia, agli amici ed agli affetti più cari di Lorenzo Pio Coronato. Una morte che addolora e colpisce nel profondo…un ragazzo così giovane e di grandi valori che adesso proteggerà le persone che lo hanno amato, lo amano e lo ameranno sempre, non facendole sentire mai sole. Ciao Lorenzo”.