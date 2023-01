Lorenzo Insigne porta calze della Befana ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono di Napoli

Splendido gesto di Lorenzo Insigne, che questa mattina ha visitato l'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli portando anche cioccolato, giocattoli e calze della Befana per tutti i piccoli pazienti della struttura. La visita dell'ex capitano del Napoli, già campione d'Europa con l'Italia nel 2021, è arrivata a sorpresa: Insigne, in attesa dell'inizio del campionato MLS (si parte il 25 febbraio) con il Toronto nel quale milita da un anno, ha voluto salutare questa mattina i piccoli ricoverati dell'ospedale pediatrico napoletano, visitandoli uno a uno e portando loro cioccolata e calze delle Befana, regalando ai piccoli qualche ora di divertimento.

Tanti i genitori che hanno voluto ringraziare l'ex capitano del Napoli per questi momenti di gioia: il calciatore, da sempre legato alla città partenopea e non nuovo a queste sorprese, si è lasciato andare a qualche abbraccio e selfie con tutti i presenti, compreso il personale medico-sanitario della struttura. Questa la nota dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli sulla visita di Lorenzo Insigne di questa mattina:

Una befana davvero speciale ha rallegrato le corsie del nostro ospedale. Il grande Lorenzo Insigne è venuto a trovarci con un carico enorme di calze piene di cioccolata per i nostri piccoli pazienti ai quali si è dedicato con amore e attenzione. Ha visitato ogni bambino, stanza per stanza, lettino per lettino, regalando un po di gioia alle mamme ed ai bambini ricoverati in questi giorni di festa. Quando si e campioni dentro ma soprattutto fuori dal campo. Grazie di cuore Lorenzo per questo meraviglioso dono, e grazie al nostro amico Rino Pinto per aver organizzato questa meravigliosa sorpresa ai nostri cuccioli!