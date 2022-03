L’omaggio a Pino Daniele: il 19 marzo al Palapartenope il memorial “Je sto vicino a te” Sabato 19 marzo alle 21, con ingresso gratuito, il sesto memorial “Je sto vicino a te”, dedicato a Pino Daniele. Diretta televisiva su RaiTre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terrà sabato 19 marzo alle 21, presso il Teatro Palapartenope, il memorial dedicato a Pino Daniele, dal titolo "Je sto vicino a te". Presenti tanti cantautori nel cast di questa edizione 2022: Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini, Negrita, ma anche Peppe Barra, Nello Daniele, Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Cristina Donadio, Raiz nonché lo scrittore Maurizio de Giovanni, oltre a tanti altri. La scelta del 19 marzo non è causale, trattandosi del giorno dell'onomastico e del compleanno di Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015 e che domani avrebbe compiuto 67 anni. Si tratta della sesta edizione del memorial dedicato al cantautore napoletano.

L'ingresso sarà come sempre gratuito: basterà scaricare il proprio biglietto collegandosi al sito internet del Teatro Palapartenope e del Comune di Napoli. L'evento sarà trasmesso live anche da Rai Tre. A condurre il tutto ci saranno Alessandro Greco e Daria Luppino, mentre la direzione artistica è stata affidata, in questa sesta edizione del memorial, a Giorgio Verdelli. Il memorial, nato sotto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, è stato ideato da Nello Daniele (fratello di Pino) e prodotto da Rino Manna (fondatore del Teatro Palapartenope). Memorial che "non solo ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Pino Daniele", spiega in una nota l'organizzazione del memorial, "ma ha soprattutto lo scopo di far comprendere anche alle nuove generazioni il meticoloso lavoro dello stesso nella composizione dei brani e nella stesura dei testi, un patrimonio culturale quanto mai moderno ed attualissimo, capace di valicare i confini generazionali e temporali".