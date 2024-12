video suggerito

Locali sporchi e 180 chili di cibo in pessime condizioni: chiusi 4 ristoranti in centro a Salerno Blitz di carabinieri e Guardia di Finanza durante le festività natalizie nel cuore di Salerno: complessivamente, i militari hanno elevato sanzioni per 60mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Durante le festività legate al Natale che sono appena trascorse, alta è stata l'attenzione a Salerno da parte delle forze dell'ordine alla salvaguardia della salute dei consumatori. E così, nel centro della città campana, un gruppo interforze composto dai carabinieri del Nas e del Raggruppamento Tutela Agroalimentare di Salerno, dalla Guardia di Finanza di Salerno e da personal dell'Asl cittadino, nonché da agenti della Polizia Municipale, ha intrapreso una serie di controlli negli esercizi commerciali finalizzati alla verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria nel settore alimentare e dalla ristorazione.

Durante i controlli, gli operatori hanno ispezionato 15 esercizi commerciali, attivi nel settore della ristorazione, ubicati nel centro di Salerno: quattro di questi sono stati sottoposti a chiusura in quanto sono state riscontrate gravi carenza dal punto di vista igienico-sanitario. Inoltre, nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati complessivamente 180 chili di alimenti in cattivo stato, mentre sono state elevate sanzioni amministrativa per un totale di 60mila euro. I controlli delle forze dell'ordine proseguiranno anche in vista dei festeggiamenti per il Capodanno.