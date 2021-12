Lo yogurt di latte di bufala della Dispensa San Salvatore di Paestum premiato da Gambero Rosso Lo yogurt, preparato seguendo un’antica ricetta, è stato premiato dalla guida Top Italian Food & Beverage del Gambero Rosso.

A cura di Valerio Papadia

La Dispensa San Salvatore, nota azienda agricola di Paestum, nella provincia di Salerno, premiata dal Gambero Rosso. O meglio, un prodotto di eccellenza dell'azienda, vale a dire lo yogurt di latte di bufala, premiato dalla guida Top Italian Food & Beverage Experience 2022 del Gambero Rosso, strumento pensato per gli amanti dei prodotti made in Italy e per gli addetti ai lavori che promuovono la tradizione gastronomica del nostro Paese. Lo yogurt di latte di bufala viene prodotto a chilometro zero, seguendo un'antica ricetta, ma mediante un innovativo processo tecnologico. La produzione è attenta ai dettagli, dall'alimentazione delle bufale, pensata per aumentare il benessere dell'animale, alla trasformazione del latte, che avviene in un impianto di ultima generazione, in atmosfera controllata.

L'azienda agricola San Salvatore

La Dispensa San Salvatore nasce nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Ad oggi, l'azienda agricola dispone di un allevamento di oltre 650 bufale, che consente di produrre tutti i prodotti caseari a chilometro zero, ponendo grande attenzione alla sostenibilità ambientale.

Cos'è la guida Top Italian Food & Beverage del Gambero Rosso

La guida Top Italian Food & Beverage Experience del Gambero Rosso nasce nel 2015, in occasione dell'Expo di Milano, come strumento per dare visibilità alle migliori aziende agroalimentari del nostro Paese. Si tratta di uno strumento per valorizzare le eccellenze italiane, che esportano i propri prodotti anche all'esterno: per questo motivo, oltre che in italiano, la guida viene proposta anche in inglese.