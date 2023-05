Lo scudetto del Napoli fa muovere il sismografo: il rumore sismico della festa L’Ingv ha registrato il rumore sismico osservato dai suoi sismografi in occasione della festa per il terzo scudetto del Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Non è raro osservare, in occasione delle partite che il Napoli gioca al Maradona – con particolare riferimento a quelle di Champions League – un movimento nei sismografi dell'Ingv, che registrano il rumore prodotto da urla, cori, balli. In occasione della vittoria del terzo scudetto, allora, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non si è lasciato scappare l'occasione di analizzare i festeggiamenti, fornendo indicazioni, dati e grafici sul rumore sismico che la festa scudetto ha prodotto: una delle stazioni della Rete Nazionale Sismica dell'Ingv si trova infatti a Monte Sant'Angelo, a circa due chilometri dallo stadio Diego Armando Maradona.

Dal momento che il rumore sismico viene influenzato anche da fattori ambientali e quotidiani, come il traffico, l'Ingv non si è limitato ad analizzare i dati corrispondenti alla festa per il terzo scudetto, ma è partito dal 26 aprile per mettere in relazioni i giorni comuni con quelli dei festeggiamenti: oltre al 4 maggio, infatti, dei picchi di rumore sismico si notano anche il 30 aprile, in occasione della partita con la Salernitana disputata proprio al Maradona e che, in caso di vittoria, avrebbe consegnato già allora al Napoli la vittoria matematica del titolo. Alle ore 16.22 del 30 aprile, in occasione del momentaneo gol vittoria del Napoli, si evidenzia un picco notevole di rumore sismico.

Inutile precisare quali siano gli altri due picchi di rumore sismico evidenziati dai grafici dell'Ingv, entrambi il 4 maggio: uno corrisponde al gol del pareggio contro l'Udinese che ha di fatto consegnato la vittoria del terzo scudetto al Napoli; l'altro picco – che si protrae oltre la mezzanotte – corrisponde invece ai festeggiamenti partiti alle 22.37 all'interno e all'esterno dello stadio Maradona.