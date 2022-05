Lo scontro fra Vincenzo De Luca e Mara Carfagna a colpi di post su Facebook È scontro a mezzo social network fra la ministra del Sud Mara Carfagna e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Argomento: il Forum sul Sud a Sorrento.

A cura di Ciro Pellegrino

Lo scontro tra Mara Carfagna e Vincenzo De Luca a colpi di post sui social network di oggi è quasi metafisico. La ministra per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi e il Presidente della Giunta regionale della Campania hanno dato un bel da fare ai loro social media manager, tra immagini di scatolette di maalox e messaggi stile battaglia navale. Ma andiamo per ordine. A Sorrento viene convocato il forum "Verso Sud", dal ministero del Sud e della Coesione territoriale e da The European House-Ambrosetti. Vincenzo De Luca – invitato – diserta. Stamane in un evento istituzionale, interpellato sulla sua assenza, attacca: «Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia cripto partitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare. Se è così non va bene, o per lo meno, non mi interessa. Ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho».

Carfagna incassa e replica a stretto giro, pubblicando su Facebook la foto di una scatola di un farmaco usato per l'acidità di stomaco, il Maalox. E scrive:

Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai ‘ammuina' gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere.

La giornata di Vincenzo De Luca è fitta: ha il tempo di ‘bastonare' in sala Giunta alla Regione Campania il sovrintendente del Teatro San Carlo Stéphane Lissner, dicendo chiaramente che vuole che sia la Regione, prima finanziatrice, e non il Comune, a guidare la Fondazione del teatro lirico. Poi nel pomeriggio adopera pure lui Facebook. «Colpita», scrive. Sono in pochi a capire, molti ironizzano. Ma il segnale è diretto alla ministra berlusconiana. Che a sua volta replica nel giro di 20 minuti, sempre su Facebook: «…E tu già affondato» risponde su Twitter.