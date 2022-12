Lo affiancano coi lampeggianti, ma sono rapinatori: botte in testa con la pistola e gli bucano le ruote La rapina in via San Nullo a Giugliano. I malviventi hanno spalancato la portiera dell’auto e rubato la borsa ad un 38enne, minacciandolo con la pistola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si affiancano all'auto con i lampeggianti, come se fossero le forze dell'ordine, ma sono i rapinatori. Lo picchiano con il calcio della pistola in testa, poi gli bucano le ruote della macchina e fuggono via con la sua borsa. La vittima della rapina, avvenuta ieri sera in via San Nullo a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è un 38enne. L'uomo è stato costretto a recarsi all'Ospedale San Giuliano di Giugliano con la ferita alla testa per farsi curare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Varcaturo.

Affiancato da un'auto coi lampeggianti e rapinato

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato rapinato e poi colpito alla testa con il calcio di una pistola. Sarebbe accaduto in via San Nullo. L’uomo era a bordo della sua auto, quando sarebbe stato affiancato da un’altra vettura con un lampeggiante simile a quello utilizzato dalle forze dell’ordine. Purtroppo, però, non erano affatto le forze dell'ordine, ma dei rapinatori senza scrupoli, che hanno circondato l'auto e sono riusciti a fermarla e ad aprire le portiere, derubando il malcapitato autista.

Picchiato e derubato 38enne, prognosi di 10 giorni

Gli sconosciuti, secondo quanto denunciato dalla vittima, avrebbero aperto le portiere dell'auto all'improvviso, portandogli via la borsa sotto la minaccia di un’arma. Prima di fuggire, però, lo avrebbero colpito la testa con il calcio della pistola e gli avrebbero poi bucato gli pneumatici dell'auto. Sono attualmente in corso le indagini dei militari dell'Arma per chiarire la dinamica. La vittima ha riportato lesioni ritenute guaribili in 10 giorni, ma per fortuna non è stato ferito gravemente.