ll vescovo di Napoli Battaglia rivela ai ragazzi che sarà operato: “Urgente un intervento agli occhi”

Lo ha rivelato ai ragazzi della Gmg, la Giornata mondiale della gioventù, spiegando perché non potrà essere fra loro nei primi giorni di agosto: l'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia sarà presto sottoposto a intervento chirurgico, non più procastinabile. Si tratta di una operazione agli occhi, spiega:

Non vi nascondo che questa situazione mi è servita per riflettere e ringraziare il Signore per il dono dei sensi e, in particolare, per quello della vista.

Nella lettera ai giovani della diocesi don Mimmo Battaglia parla di Papa Francesco, cui è molto legato:

Anche se fisicamente non potrò essere con voi, vi chiedo di sentirmi presente, accanto a voi, come pellegrino e amico, felice di celebrare con voi e con Papa Francesco il dono della fede, della vita, dell'amore che ci unisce e che nell'unirci continua a salvare il mondo. In questo viaggio vi accompagnerà un versetto bellissimo del Vangelo di Luca: "Maria si alzò e andò in fretta" (Lc 1,39).

Lo ha scelto Papa Francesco per voi e non solo per voi, ma per l'intero mondo. Un mondo che troppo spesso appare seduto, fermo, sedentario e, soprattutto, lento quando si tratta di cambiare rotta, di convertirsi ai valori evangelici e umani della fraternità e della solidarietà, della pace e della giustizia.

Proprio per questo, guardando a Maria di Nazareth, potrete guardare a un modello davvero rivoluzionario e controcorrente, un modello capace di ispirarvi, accompagnarvi, parlare alla profondità del vostro animo generando sogni e desideri alti.