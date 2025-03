Terremoto Napoli ai Campi Flegrei, news in diretta: anche oggi scuole chiuse a Bagnoli e Fuorigrotta, firmato lo stato di mobilitazione

La Città Metropolitana di Napoli ha stanziato 35mila euro per l’acquisto di dispositivi rilevatori di CO2 e 500mila euro per la realizzazione di impianti a ventilazione forzata presso gli istituti scolastici interessati da concentrazioni anomale di biossido di carbonio, che – si legge in una nota «consentano un'adeguata circolazione d’aria e impediscano pericolosi accumuli di gas tossici negli ambienti chiusi».

A Napoli gli istituti interessati sono il Nitti e il Righi in Viale Kennedy, il Vittorio Emanuele di via Barbagallo, il Boccioni Palizzi e il Gentileschi in via Nuova Agnano, il Rossini e il Labriola in via Terracina, oltre alla succursale del Rossini di via di Pozzuoli. A Pozzuoli, invece, rientrano nell’area il Virgilio di via Vecchia San Gennaro e il Petronio di via San Gennaro Agnano.

Nei giorni scorsi, è stato necessario procedere alla chiusura degli istituti Virgilio di Pozzuoli e Rossini di via Terracina a Napoli proprio per la rilevazione, rispettivamente nella palestra e nei locali cucina, di concentrazioni di Co2 superiori alla soglia consentita di 5.000/ppm (parti per milione) per effetto del fenomeno bradisismico.