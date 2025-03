video suggerito

Cos'è, come funziona e cosa comporta lo stato di mobilitazione nazionale deciso dal governo per i Campi Flegrei La mobilitazione nazionale della Protezione Civile permetterà di coordinare gli interventi e le strutture operative: la decisione del ministro Musumeci.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Il ministro Nello Musumeci ha annunciato che firmerà nelle prossime ore il decreto di mobilitazione nazionale della Protezione Civile, e in molti si stanno chiedendo, soprattutto nell'area dei Campi Flegrei che è la diretta interessata, questo cosa significhi nell'atto pratico. La mobilitazione generale della Protezione Civile è uno strumento che viene attivato quando un evento richiede una risposta urgente da parte delle autorità, ma non va confuso con lo stato d'emergenza.

Una volta attivata, infatti, la mobilitazione nazionale permette al Dipartimento di Protezione Civile di coordinare gli interventi e le strutture operative, a supporto delle autorità regionali, garantendo così assistenza alle popolazioni colpite dall'evento ed interagendo direttamente con forze dell'ordine, vigili del fuoco, ambulanze e via dicendo.

"Questo significa avere uno strumento duttile, flessibile che dà la possibilità di avere maggiori risorse da un punto di vista della pianificazione dell'intervento", aveva spiegato già in mattinata il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ricordando che la richiesta dello stato di mobilitazione non è legata ad un aggravamento della situazione, ma piuttosto al fatto che sia "la necessità di uno strumento agile e di poter avere risorse in più importanti, soprattutto con una popolazione già stressata da mesi di sciame, anche da un punto di vista psicologico".

Anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha spiegato in mattinata che "non è uno stato di allarme, altrimenti dovremmo chiudere tutto", ma in questo modo, con la mobilitazione nazionale, si potranno "fare molti più interventi per verificare lo stato di agibilità degli edifici, occorrono tecnici e risorse. E dunque, ci vorrà un impegno straordinario del Governo nazionale", ha concluso De Luca.