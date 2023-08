Litorale Flegreo-Domizio, enorme macchia nera si riversa in mare

L’immagine dal drone è d’impatto è drammatica: la zona è quella del

litorale flegreo – domizio dove, in piena stagione balneare, l’acqua del mare è marrone. Questo perché l’idrovora di Licola scarica in mare i suoi contenuti inquinanti.

L'allarme è stato lanciato da Umberto Mercurio, fondatore di Licola Mare Pulito. La proposta è sempre la stessa da anni: l'utilizzo di espurgo per aspirare l'acqua dalla vasca dell'idrovora e prevenire lo scarico in mare:

Il deputato Francesco Emilio Borrelli sottolinea la necessità di proteggere l'ambiente ed economia del litorale, citando segnalazioni di degrado anche nel litorale partenopeo:

Stando alle segnalazioni ricevute, in via Nazario Sauro sotto la banchina escono escrementi come se fosse una fogna tutte le mattine.

Alcuni escursionisti in canoa nella costa di Posillipo, hanno denunciato che in alcune aree di Posillipo e in particolare nella Baia dei Trentaremi c’è abbandono, degrado e sporcizia.

Rifiuti di ogni genere abbandonati anche in quella che dovrebbe essere area marina protetta.