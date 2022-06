Litigio finisce nel sangue a Caserta: uomo accoltellato in strada, è in fin di vita Un cittadino ucraino è in fin di vita dopo essere stato accoltellato nella notte a Caserta; un 59enne italiano è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio.

Si sarebbero incontrati per caso per strada, sarebbe nato un litigio che subito sarebbe degenerato fino alle coltellate. Ad avere la peggio, un cittadino ucraino, che ora si trova ricoverato in ospedale in fin di vita; rintracciato e sottoposto a fermo un 59enne del Casertano, che è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa della convalida del provvedimento. La discussione, hanno ricostruito gli inquirenti, sarebbe scaturita da vecchie ruggini legate a motivi familiari.

L'aggressione è avvenuta a Caserta nella notte appena trascorsa. Gli investigatori della Squadra Mobile sono ancora al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica ma, stando a quanto fino ad ora accertato, i due non si sarebbero dati appuntamento ma si sarebbero incrociati causalmente. La vittima, di origini ucraine ma da tempo residente in zona, sarebbe stata raggiunta da una coltellata al petto. A trovarla, ormai privo di sensi, sono stati i poliziotti, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di un ferimento appena avvenuto.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza dal personale del 118 all'ospedale di Caserta; per la gravità delle condizioni è stato immediatamente ricoverato e non è escluso che nelle prossime ore debba essere sottoposto ad un intervento chirurgico salvavita. L'arma usata per il ferimento è stata rinvenuta dagli agenti della Mobile in un cestino dei rifiuti, poco lontano dal luogo dell'aggressione. Il 59enne è stato individuato poco dopo, grazie a rapide indagini sul territorio; rintracciato, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio e trasportato in carcere.