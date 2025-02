video suggerito

Litigano per chi deve usare la slot machine e si prendono a bottigliate: 3 persone denunciate a Ischia La rissa è scoppiata in una sala slot in zona Porto: sono stati i carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere, a identificare e denunciare i tre partecipanti; l’attività della sala slot è stata sospesa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una lite per futili motivi, per l'utilizzo di una slot machine, è sfociata in una violenta rissa sull'isola di Ischia, nella quale tre uomini si sono fronteggiati a colpi di bottiglie. Sono stati i carabinieri, dopo una breve indagine, a identificare e denunciare i tre partecipanti, che devono rispondere di rissa e lesioni personali aggravate: si tratta di un 41enne e un 27enne dell'isola e di un 48enne di Castellammare di Stabia. La rissa risale allo scorso 12 febbraio ed è scoppiata all'interno di una sala slot in via Francesco Buonocore, in zona Porto.

L'attività della sala slot è stata sospesa

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Ischia, che si sono avvalsi anche delle telecamere di videosorveglianza interne alla sala slot, tra i tre uomini è nata una colluttazione per l'utilizzo di una slot machine durante la quale il 41enne avrebbe colpito il 48enne con una bottiglia di vetro, causandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo la denuncia dei tre partecipanti alla rissa, i militari dell'Arma hanno proceduto anche a sospendere l'attività della sala slot.