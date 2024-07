video suggerito

Litigano con i vicini, fratello e sorella aprono 4 bombole di gas e minacciano di far esplodere il palazzo Succede ad Acerra, nella provincia di Napoli, dove fratello e sorella, dopo aver aggredito i carabinieri, hanno minacciato di far saltare in aria tutto il palazzo a causa di una lite con i vicini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una lite condominiale legata a questioni di parcheggio ha rischiato di trasformarsi in tragedia ad Acerra, nella provincia di Napoli, dove fratello e sorella di 41 e 38 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di strage e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Questa notte, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Michele Ferraioli, dove era stata segnalata una lite condominiale: fratello e sorella minacciano tutto il vicinato.

I militari dell'Arma, una volta sul posto, si trovano a fronteggiare dapprima la donna, Elisabetta Tufano, già nota alle forze dell'ordine: la 38enne, armata di coltello, aggredisce i carabinieri che, con difficoltà, riescono a disarmarla e bloccarla. Nel frattempo, il fratello, Mauro Tufano, 41 anni, si è rintanato in un locale al piano terra del condominio: con sé ha 4 bombole di gas, con la valvola aperta, con le quali minaccia di far saltare in aria l'intero edificio.

Mentre i carabinieri cercano una mediazione con l'uomo, i vigili del fuoco – intervenuti nel frattempo sul posto insieme ai sanitari del 118 – approfittano di una finestra secondaria ed entrano nel locale in cui si trova il 41enne. Approfittando della circostanza, anche i militari fanno irruzione, bloccando l'uomo: nella stanza quattro bombole con la valvola aperta e un forte odore di gas. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, mentre i carabinieri hanno arrestato fratello e sorella, che sono stati portati in carcere.