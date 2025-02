video suggerito

Litiga in casa con le amiche, donna in ospedale accoltellata alla gamba Una 40enne è stata medicata all'”Ospedale dei Pellegrini” per una ferita da coltello; sarebbe stata aggredita da un’amica in casa sua. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

Era in casa sua con delle amiche, quando sarebbe scoppiato un litigio e una di loro avrebbe afferrato un coltello, sferrando un fendente che l'ha ferita a una gamba. È quello che ha raccontato una 40enne straniera, che nella notte è stata medicata al Pronto Soccorso dell'"Ospedale dei Pellegrini", nel centro di Napoli. La vicenda è in fase di ricostruzione, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il ferimento, stando alle parole della donna, sarebbe avvenuto nell'abitazione in cui lei vita, nel centro di Napoli, non troppo distante dal corso Umberto I. E si sarebbe trattato dell'epilogo di una discussione banale nata tra donne; una delle presenti avrebbe preso un coltello che era nell'appartamento e si sarebbe scagliata contro di lei, colpendola. La vittima ha riportato una ferita da taglio alla gamba sinistra, le sue condizioni non sono state giudicate gravi dai sanitari. I poliziotti stanno in queste ore identificando gli altri presenti nella casa e stanno effettuando accertamenti sul racconto della donna.