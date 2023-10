Litiga con un fruttivendolo e lo picchia mandandolo in ospedale: aggressore in fuga Un fruttivendolo aggredito a Volla, in via Filichito, da uno sconosciuto: portato in ospedale, se la caverà con 30 giorni di prognosi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una lite all'interno di un negozio di frutta e verdura ed il titolare che finisce in ospedale per i colpi subiti. L'episodio è accaduto a via Filichito, a Volla, nell'hinterland partenopeo. Ma i carabinieri stanno vagliando la vicenda e cercando di ricostruire la dinamica, che al momento risulta poco chiara. In particolare, si cerca di capire i motivi che abbiano portato alla lite con un uomo, al momento ignoto, e che ha portato all'aggressione del fruttivendolo.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, tuttora al vaglio degli inquirenti, il commerciante si trovava all'interno del proprio locale quando avrebbe avuto una discussione con un uomo, per motivi ancora non chiari. Fatto sta che l'uomo, al momento ignoto, avrebbe improvvisamente colpito al volto il fruttivendolo, forse con un'arma bianca, prima di fuggire. La vittima dell'aggressione è stata trasportata dal personale medico sanitario del 118 all'ospedale Villa Betania, dove è stato curato e dimesso, con una prognosi di trenta giorni. I carabinieri di Volla stanno indagando in tutte le direzione: la versione fornita dal commerciante, infatti, è ancora al vaglio degli inquirenti.