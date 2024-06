video suggerito

Litiga con i vicini di casa per una perdita d’acqua e li minaccia con una katana a Portici Ha minacciato i vicini di casa con una katana per un litigio dovuto ad una infiltrazione: arrestato un 58enne a Portici, nel Napoletano. Sequestrata l’arma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha minacciato i propri vicini di casa con una katana, dopo una lite dovuta ad una infiltrazione d'acqua. La vicenda è accaduta a Portici, nella provincia vesuviana di Napoli: protagonista un 58enne del posto, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, che al termine della vicenda è stato arrestato dai Carabinieri e che ora dovrà rispondere di minacce e detenzione illegale di arma. La katana, la tipica arma dei samurai, è stata posta sotto sequestro. L'uomo è ora in carcere in attesa di giudizio. Solo forte spavento e nessuna conseguenza fisica per i due vicini di casa.

Tutto è accaduto nella palazzina dove vivono altri condomini: il 58enne, notando un'infiltrazione d'acqua che stava rovinando il suo solaio, ha quindi litigato con i suoi vicini del piano di sopra, sostenendo che la perdita arrivasse da loro. Una lite abbastanza frequente i palazzi quando ci sono situazioni simili, e praticamente tutti i giorni e in tutto il mondo: solo che stavolta, non trovando un accordo tra di loro, il 58enne è tornato nell'appartamento e ha preso una katana di sua proprietà la spada tipica dei samurai giapponesi e caratterizzata da una lunga lama affilata, per poi tornare a "trattare" con i suoi vicini. E proprio con quella li ha minacciati di morte, sguainandola di fronte a loro: i vicini, terrorizzati, hanno chiamato subito il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri di Portici, che sono arrivati dopo pochi istanti e lo hanno bloccato prima che la situazione degenerasse: arrestato per minacce e detenzione illegale di arma, è stato portato in carcere, mentre la katana è stata sequestrata dai carabinieri.