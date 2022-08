Litiga col fratello e viene colpito alla testa con una pietra: è in ospedale gravissimo Nel Sannio, un uomo di 51 anni ferito alla testa da una pietra, forse dopo una lite con il fratello: è in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri.

Un uomo di 51 anni ferito alla testa da una pietra, forse al termine di un litigio con il fratello. Il 51enne è ricoverato all'ospedale San Pio di Benevento, in condizioni gravissime. La vicenda è accaduto a Cautano, comune della provincia sannita ai piedi del Parco Regionale Taburno Camposauro: sul posto sono poi accorsi i carabinieri che stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda.

Stando alle primissime ricostruzioni, il 51enne avrebbe avuto una discussione con il fratello, coetaneo, nei pressi del centro storico del paese. Ad un certo punto la lite sarebbe degenerata, e il 51enne sarebbe stato colpito alla testa dal fratello con una pietra. Soccorso immediatamente, l'uomo è stato portato presso l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, in codice rosso per le ferite riportate alla testa: le sue condizioni sono giudicate gravissime e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.