Lite tra giovanissimi, 17enne accoltellato a Sant’Antimo

Un 17enne è stato ferito al gluteo a Sant’Antimo (Napoli), non è grave; sarebbe avvenuto durante un litigio tra giovanissimi, indaga la Polizia.

Una lite lungo una delle strade principali di Sant'Antimo (Napoli), degenerata in colluttazione, poi l'altro avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe sferrato il fendente. Dinamica tristemente frequente, quella che ci sarebbe dietro il ferimento di un 17enne, finito al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano per una coltellata; il ragazzo non è in gravi condizioni, per lui pochi giorni di prognosi.

Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato di Frattamaggiore, intervenuti nella serata di ieri, 7 febbraio, intorno alle 23, nell'ospedale di Giuliano in Campania dietro segnalazione dei sanitari; sul posto gli agenti hanno raccolto le prime dichiarazioni del ragazzo, che avrebbe parlato di una lite sfociata in ferimento. Pochi dettagli, quindi ricostruzione ancora al vaglio. Ma, stando alle parole del giovane, il litigio sarebbe avvenuto lungo via Roma e sarebbe partito per futili motivi, da un banale battibecco tra ragazzi molto giovani.

Subito dopo aver sferrato la coltellata l'altro si sarebbe dileguato. Il 17enne è stato raggiunto da un singolo fendente, nella zona del gluteo; per lui una prognosi di 10 giorni.