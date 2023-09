Lite sfocia nel sangue nel Casertano: uomo ferito con sei coltellate, è in gravi condizioni Un cittadino nigerino è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio a Casagiove: avrebbe accoltellato un uomo durante una discussione.

A cura di Vincenzo Piccolo

Era il tardo pomeriggio di ieri sera quando la Polizia di Stato di Caserta si è vista arrivare una segnalazione dal comune di Casagiove per un tentato omicidio, avvenuto dopo una lite scattata per futili motivi, molto probabilmente legati a situazioni di natura sentimentale. Gli agenti della sala operativa della Questura di Caserta sono intervenuti arrestando un cittadino originario del Niger, dopo che giunti sul posto hanno trovato un sessantenne accoltellato nel centro di Casagiove. L'uomo, nonostante le numerose ferite, era ancora in uno stato di semicoscienza e stava perdendo molto sangue da diverse parti del corpo.

Dopo aver avvertito l'assistenza sanitaria ed essersi assicurati che l'uomo aggredito ricevesse il soccorso medico del caso, la squadra della Polizia è entrata nell'appartamento del cittadino nigerino. L'uomo era stato segnalato come il principale sospettato e colui che aveva sferrato i fendenti: ed è proprio della casa di questi, nel water del bagno, che hanno trovato l'arma usata per ferire la vittima, un coltello.

Secondo le prime ricostruzioni la colluttazione tra i due sarebbe avvenuta a seguito di una liete scattata per problemi sentimentali. Dopo ulteriori accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine nella tarda nottota, il cittadino del Niger è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio a cui è stata aggiunta l'aggravante dei futili motivi. È stato poi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo ferito è stato ricoverato all'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si è reso necessario un intervento chirurgico per salvarlo dalle sei coltellate inferte in punti vitali del corpo. La vittima è attualmente in prognosi riservata.