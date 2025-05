video suggerito

Lite per viabilità degenera: in tre sparano contro i rivali, questi gli rubano la moto e le danno fuoco I fatti a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due persone, mentre un terzo soggetto è irreperibile.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Due uomini sono stati arrestati, mentre un terzo si è reso irreperibile ed è ricercato: è accaduto a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, dove questa mattina gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesse dal Tribunale di Torre Annunziata. Gli arresti arrivano dopo due anni di indagini, scattate dopo una lite per viabilità poi degenerata, al culmine della quale, dopo essere stati bersagliati con alcuni colpi di pistola da parte dei contendenti, i tre indagati hanno rubato la loro motocicletta e le hanno dato fuoco.

I fatti contestati ai due arrestati e al terzo uomo ricercato si sono verificati a Castellammare di Stabia il 9 marzo del 2023. In quella occasione, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni colpi di pistola all'indirizzo di un'abitazione privata. Giunti sul posto, però, i poliziotti hanno scoperto che erano stati i tre uomini all'interno della casa, dopo una lite per questioni legate alla viabilità con alcuni uomini in strada, avevano sparato alcuni colpi al loro indirizzo, senza tuttavia colpirli.

Come conseguenza agli spari, gli uomini che si trovavano in strada – vale a dire i tre indagati odierni -, per vendetta, hanno rubato la motocicletta di uno di quelli che si trovavano all'interno dell'abitazione e le hanno dato fuoco. Due di loro sono stati arrestati questa mattina, mentre un terzo uomo, come detto, si è reso irreperibile.