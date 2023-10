Lite per un parcheggio al centro commerciale Campania: 45enne picchiato con una mazza da baseball L’episodio si è verificato nella serata di ieri: i carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato l’aggressore, un 47enne, che è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Una serata di relax e di shopping al centro commerciale Campania, a Marcianise, nella provincia di Caserta, si è trasformata in un incubo per un 45enne napoletano, selvaggiamente picchiato con una mazza da baseball a causa di una lite per un parcheggio. A dare l'allarme sono stati gli addetti alla vigilanza del centro commerciale che, capita la gravità della situazione, hanno allertato immediatamente il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise, che hanno sedato la lite.

I militari dell'Arma hanno appurato che il 45enne era stato aggredito da un 47enne, residente a Capua, che pretendeva di parcheggiare la sua auto nello stallo in cui aveva appena parcheggiato, invece, il 45enne: l'uomo è stato così colpito violentemente dall'altro automobilista con una mazza da baseball.

Dopo aver sedato la lite, i carabinieri hanno dunque proceduto a perquisire l'automobile del 47enne, che è stato trovato in possesso non soltanto della mazza da baseball utilizzata per l'aggressione, ma anche di un machete: entrambe le armi sono state sequestrate. Il 45enne, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Marcianise: gli è stato riscontrato un trauma cranico con ferita lacero contusa del cuoio capelluto, giudicato guaribile in sette giorni.