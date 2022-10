Lite in strada al Vomero, spuntano i coltelli: un uomo finisce ricoverato in ospedale Una rissa in strada al Vomero sfocia in coltellate: un uomo di 30 anni è ricoverato all’ospedale Cardarelli per le ferite riportate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno dei momenti della rissa al Vomero

Rissa in strada al Vomero, dove un uomo è stato accoltellato finendo ricoverato in ospedale. La vicenda è accaduta poco prima di mezzanotte nel quartiere collinare napoletano, pare per futili motivi. I carabinieri del nucleo radiomobile, assieme ai militari dell'Arma della compagnia del Vomero, stanno sentendo i presenti e cercando di dare un nome e un volto alla persona responsabile dell'accoltellamento, dileguatasi dopo i fatti abbandonando anche l'arma in strada.

Tutto è accaduto poco dopo le 23.30, quando alcuni residenti di via Raffaele Tarantino, a ridosso di piazza Medaglie d'Oro al Vomero, hanno segnalato una lite in corso che stava avvenendo in strada, proprio davanti al Teatro Acacia. Quando i carabinieri del Vomero sono arrivati, tutti i presenti si sono dileguati: per terra era rimasto però un coltello a ventaglio, subito posto sotto sequestro. Ma sul posto non c'era nulla che facesse presagire quanto stesse per accadere.

Pochi minuti dopo infatti, proprio nella stessa piazza Medaglie d'Oro poco distante, è giunta al 112 la segnalazione di un uomo che era ferito, per terra, con diverse ferite alla testa: si tratta di un trentenne originario dello Sri Lanka, popolosa isola al largo dell'India. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi con una ambulanza e portato all'ospedale Antonio Cardarelli, dove si trova ricoverato per le ferite riscontrato. Mistero sulle cause che hanno portato alla rissa in strada: gli inquirenti stanno cercando anche eventuali immagini delle videocamere di sicurezza presenti in zona, che potrebbero essere d'aiuto con le indagini.