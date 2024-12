video suggerito

Lite in discoteca a Posillipo, poi l'agguato in piazza Mercato: 9 arresti per tentato omicidio A distanza di un anno arrivano 9 arresti per il tentato omicidio di un giovane di 21 anni: l'agguato, come emerso dalle indagini, sarebbe da inserirsi nella rivalità tra due gruppi criminali contrapposti.

A cura di Valerio Papadia

Piazza Mercato

C'è una svolta a distanza di oltre un anno per il tentato omicidio di un giovane di 21 anni, vittima di un agguato, il 5 novembre del 2023, in piazza Mercato, nel cuore di Napoli: la Polizia di Stato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, ha arrestato 9 persone, indiziati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico e pubblica intimidazione con l'uso delle armi e violenza privata, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Le investigazioni della Squadra Mobile di Napoli sono partite proprio a seguito dell'agguato del 5 novembre 2023 quando il 21enne, R.F., venne ferito da un colpo di pistola in piazza Mercato. Il giovane venne ferito in seguito a una lite avvenuta precedentemente, quella sera, tra due gruppi di giovani in un locale di Posillipo, quartiere collinare di Napoli; il 21enne, estraneo ai fatti, è stato ferito solo perché cugino di uno dei ragazzi coinvolti nell'alterco.

Guerra tra due gruppi criminali: così è nato l'agguato

Nel corso delle indagini, i poliziotti hanno rivelato l'esistenza di un gruppo criminale formato da giovani, originariamente legato al clan Contini e operante nella zona delle cosiddette "Case Nuove". La lite e il conseguente tentato omicidio del 21enne sarebbero, come hanno svelato le indagini, sarebbero proprio da inserirsi in una contrapposizione tra questo gruppo criminale e uno operante ai Quartieri Spagnoli.