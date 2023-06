Lite in casa, due uomini accoltellati in provincia di Avellino: grave un 40enne Il 40enne ha provato a difendere la compagna, insieme al fratello di lei, un 37enne: entrambi sono stati accoltellati da una coppia, un 34enne e una 28enne, arrestati per tentato omicidio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Due uomini sono stati accoltellati nel corso di una violenta lite scoppiata nella serata di ieri, venerdì 2 giugno, in un'abitazione di Rotondi, nella provincia di Avellino: a riportare le conseguenze più serie è stato un 40enne, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avellino, mentre un 37enne, anch'egli ricoverato in ospedale, non ha riportato ferite gravi. Allo stesso tempo, un uomo di 34 anni della provincia di Benevento e la sua compagna, una 28enne di Cervinara, sono stati dai carabinieri poiché ritenuti responsabili di tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca.

I militari dell'Arma della stazione di Cervinara, dopo una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti nell'appartamento dove poco prima si era consumata la lite: qui, i carabinieri hanno appurato che il 40enne (residente nella provincia di Napoli) era stato accoltellato dai due arrestati nel tentativo di difendere la sua compagna da un'aggressione; anche il 37enne (residente nella provincia di Caserta), fratello della donna, è stato ferito nel tentativo di proteggerla.

Le indagini dei carabinieri hanno portato rapidamente ad individuare i due aggressori, che sono stati raggiunti e arrestati; contestualmente, i militari dell'Arma hanno sequestrato anche il coltello a serramanico utilizzato dalla coppia per l'aggressione. Soccorsi dal 118, invece, i due feriti sono stati trasportati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: le condizioni di salute del 40enne, come detto, sono giudicate gravi.