L'Istituto dei tumori Pascale primo in Europa per gli interventi col robot Single port L'Istituto dei tumori di Napoli selezionato per disegnare le prossime linee guida europee per l'utilizzo di questo strumento che utilizza una sola incisione di tre centimetri. Ridotti i tempi di degenza a 24 ore e il dolore post operatorio.

A cura di Redazione Napoli

L'equipe di Edoardo Mercadante col robot

L'Istituto dei tumori di Napoli "Pascale" si conferma primo in Europa nell’eseguire interventi di resezione del colon destro e al torace con l’asportazione totale della ghiandola timica. La conquista del podio sta nel fatto che tutti e tre gli interventi sono stati eseguiti con il nuovo sistema da Vinci Single port, strumento che utilizza un singolo accesso chirurgico. Per asportare via la massa tumorale basta un minimo taglio di 3 centimetri. Una tecnica che – mantenendo elevata la radicalità chirurgica – riduce il dolore post operatorio e i tempi di degenza.

Il primato europeo spetta alle equipe di Paolo Delrio e di Edoardo Mercadante, segna un notevole avanzamento nella chirurgia colonrettale e in quella toracica e si aggiunge al primato di alcuni mesi fa raggiunto nel campo della chirurgia urologica da Sisto Perdonà con otto interventi in due giorni e la dimissione dei pazienti il giorno dopo.

L’emicolectomia destra è una procedura che prevede la resezione del colon destro e la successiva sutura ileo-colica necessaria per ristabilire la continuità intestinale. La timectomia, invece, è l’asportazione totale della ghiandola timica. In entrambi i casi si tratta verosimilmente di interventi apripista poiché sia l'equipe di Delrio che quella di Mercadante hanno effettuato tutto il percorso formativo e sono state individuate per disegnare le prossime linee guida europee per l'utilizzo, in chirurgia colonrettale e toracica, di questo strumento altamente innovativo.

All’equipe della chirurgia ginecologica diretta da Vito Chiantera per intervenire su un tumore all’endometrio e all’ovaio, è bastata, addirittura, una unica incisione di soli 25 millimetri. Anche in questo caso, per le pazienti, ripresa rapidissima e un ridotto dolore post-operatorio.

Si legge nella nota diffusa dall'istituto ospedaliero:

La tecnologia Single port negli ultimi tre mesi, da quando è stata adottata al Pascale, ha esaltato anche i vantaggi della chirurgia robotica dell’orofaringe, della laringe sovraglottica e dello spazio parafaringeo, fornendo al chirurgo la possibilità di conservare le strutture anatomiche in maniera più fine e accurata, ampliando le indicazioni del trattamento chirurgico dei tumori del distretto testa collo. Dall’inizio della sua attività con il single port Franco Ionna e la sua equipe hanno eseguito interventi di tonsillectomia, laringectomia sovraglottica e orofaringectomia con numerosi vantaggi anche in termini di efficienza e facilità di setup per il chirurgo e per il personale di sala operatoria.

