L’Isis Europa di Pomigliano d’Arco tra i 10 finalisti del World’s Best School Prizes

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’Istituto superiore d’istruzione secondaria Europa di Pomigliano d’Arco è stato nominato tra i dieci finalisti del World’s Best School Prizes, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale nel settore dell’istruzione. Saranno cinque i premi per le migliori scuole del mondo, che verranno assegnati per il ruolo fondamentale che svolgono nello sviluppo delle nuove generazioni di studenti e per il loro contributo al miglioramento della comunità in cui operano. La rassegna è organizzata da T4 Education, organizzazione che opera a livello globale e impegnata a fornire strumenti, iniziative ed eventi coinvolgenti agli insegnanti per migliorare l'istruzione.

Soddisfazione anche da parte di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. "Questa mattina ho incontrato gli studenti, la dirigente scolastica e il corpo docente dell’Istituto Superiore “Europa” di Pomigliano d’Arco, nominato tra i 10 finalisti del World’s Best School Prizes, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel settore dell’istruzione", ha commentato Vincenzo De Luca, che ha ricevuto la delegazione nella sede della Regione, "In particolare, è stato premiato l’approccio didattico fortemente innovativo dell’Istituto e i risultati ottenuti dai gruppi di lavoro nel campo della realizzazione di prodotti digitali, siti web e app per la produzione di servizi al cittadino in ambito locale. Complimenti a tutti", ha aggiunto il presidente della Regione Campania, "e un grosso in bocca al lupo ai ragazzi per un futuro ricco di soddisfazioni". Complimenti sono arrivati anche dalla vicina Casalnuovo, dove il sindaco Massimo Pelliccia ha commentato a sua volta "una meravigliosa notizia: l’Isis Europa è nella top ten mondiale della World’s best School Prizes Innovation 2023. L’unica delle scuole italiane presenti in classifica, complimenti".