L’influencer napoletana Mariagrazia Imperatrice: “Sto male, mi resta da pregare ed essere positiva”

“Attualmente prendo 15 pillole al giorno, mi resta solo da pregare ed essere positiva. Non si risolverà da qui a qualche mese e dovrò affrontare un intervento chirurgico”, ha dichiarato in un lungo video pubblicato su Faceboook.

L'influencer napoletana Mariagrazia Imperatrice, nipote di "nonna Margherita", star di Facebook e Instagram, è stata ricoverata ed è rimasta in ospedale per diversi giorni per problemi cardiaci. "Ho appena saputo che Mariagrazia è passata dalla Cardiologia alla terapia intensiva per una crisi avuta durante la notte. Vi chiedo tanto amore e se potete una preghiera alla Madonna delle Grazie", si leggeva sulla pagina Facebook di Nonna Margherita.

Dopo essere stata dimessa dal St Thomas' Hospital di Londra, città dove vive e lavora, ha pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook un lungo video in cui parla delle sue condizioni di salute:

"Sono rimasta a guardare la telecamera per oltre un’ora. Ho voglia di condividere tutto. Mi sono imbattuta in una spiacevolissima avventura inaspettata. La cosa di cui ho bisogno è cercare il contatto per condividere quello che mi è successo. Le cose da dire sono troppo… Quella notte mi sono svegliata e sentivo dolori lancinanti, ho pensato a un colpo di freddo, ma alla fine ho chiamato il Servizio Sanitario. In quell’ospedale c’ero stata quando ho perso il mio bambino al sesto mese di gravidanza e ho pianto. Pensavo di non tornare più a sorridere.

Mi hanno fatto tutti i controlli e mi hanno detto che ho questo problema serio al cuore e là ho iniziato a fare mille domande perché sono giovane. Con questo anche un’anemia importante che non mi faceva assimilare i medici. Attualmente prendo 15 pillole al giorno, mi resta solo da pregare ed essere positiva. Non si risolverà da qui a qualche mese e dovrò affrontare un intervento chirurgico. Ho voglia di tornare alla mia vita di prima. Voglio innamorarmi ed essere amata per quello che sono. Per ora non posso prendere l’aereo e non posso tornare a Napoli. Volevo ringraziare tutti".